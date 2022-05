Sindicatos reúnem-se com DGERT para estender acordo coletivo da Altice à Intelcia

O STPT (Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal) e o STCC (Sindicato dos Trabalhadores de Call Center) decidiram cooperar em defesa dos trabalhadores da Intelcia. “Tendo o STPT dado início ao pedido de ser aberto um processo negocial a fim de dotar a Intelcia duma Convenção Colectiva de Trabalho que dê mais segurança aos trabalhadores (cerca de 4.000) estabelecendo os direitos, deveres, regalias e salários dos Trabalhadores.

“A nossa iniciativa e convite foram aceites pela Direcção do STCC, sendo que iremos em colaboração trabalhar na exigência de negociar uma Convenção Colectiva de Trabalho para a Intelcia e para os seus trabalhadores”, anuncia o comunicado conjunto dos sindicatos.

No próximo dia 4 de Maio, pelas 10h30 está marcada uma reunião de conciliação na DGERT (Direcção Geral do Emprego e da Relações de Trabalho), na Praça de Londres, Lisboa, cujo o objectivo consiste em estender o actual Acordo Colectivo de Trabalho (ACT) existente na MEO-Altice a todos os trabalhadores da Intelcia.

Em comunicado, o sindicato dos trabalhadores da Altice diz que é “absolutamente inaceitável que a Altice Portugal, mantenha os trabalhadores da Intelcia sem qualquer cobertura contratual negociada, ainda para mais quando a Altice detém 65% do capital desta empresa que é considerada estratégica para o desenvolvimento e economia do país, e literalmente explorando o trabalho e as vidas de 4.000 pessoas com um vergonhoso e muito lucrativo (para os

acionistas claro), regime de trabalho temporário, mal pago e precário”.

O comunicado dos sindicatos revela que estes trabalhadores encontram-se em situação precária contratualmente e sendo que a maioria se encontra a trabalhar em Call Center, pelo que “decidiu o STPT encetar conversações com o STCC no sentido de trabalharmos em conjunto nesta iniciativa, sendo que este sindicato está totalmente vocacionado para a representação dos trabalhadores dos Call Center a nível nacional”.

“Na sequência de anteriores contactos feitos ainda pelo STPT (Sindicato dos Trabalhadores do Grupo Altice em Portugal), no sentido de procurar que a Intelcia aderisse ao ACT da MEO, e perante o facto de tal adesão não ter sido aceite, decidiu o STPT dar início a um processo negocial conforme o disposto no Código do Trabalho apresentando uma proposta devidamente fundamentada, proposta essa que tem por base o ACT da MEO e outras empresas ligadas à Altice Portugal”, explica o sindicato que adianta ainda que deu 45 dias para resposta escrita e fundamentada por parte da Intelcia. Sendo que a proposta foi entregue à administração no dia 1 de Fevereiro de 2022.

Mas, segundo o sindicato não foi dada qualquer resposta à proposta por parte da Administração da Intelcia, e por isso “decidiram o STPT e STCC passar de imediato o processo negocial à fase de conciliação”.

Os sindicatos lembram que o código de Trabalho aponta o próprio Estado como tendo o dever de promover a Contratação Colectiva, de modo que as Convenções Colectivas sejam aplicáveis ao maior número de trabalhadores e empregadores.

“Não nos esqueçamos que o CEO da Altice Portugal, com a passagem de vários trabalhadores de empresas de outsourcing para a Intelcia, reconheceu que esta empresa passou a ser um dos activos mais valiosos” da dona da MEO, lembra o STPT.

Também no dia 4 de maio os sindicatos (STPT, Sindetelco, Tensiq e Sicomp) levam a cabo um plenário de beneficiários do Plano Clássico de saúde na Casa do Alentejo em Lisboa, pois consideram determinante saber a opinião e decisão dos beneficiários do plano sobre a proposta da Comissão Executiva, que “agrava fortemente as condições de acesso ao Plano”.

“Pretende a Comissão Executiva da Altice Portugal, levar a efeito alterações de carácter económico ou financeiro, exigindo dos sindicatos que aceitem fazer alterações aos Planos de Saúde que reduzam significativamente os custos do financiamento da saúde na Altice Portugal. Ora em nosso entender, os Planos de saúde, inclusive o Clássico constitui, em qualquer circunstância, um encargo para a Altice Portugal, e um benefício económico para os trabalhadores e beneficiários, nomeadamente familiares, pré-reformados, aposentados, reformados e suspensos”, defendem os sindicatos.