Síria: Erdogan propõe a Putin reunião com al-Assad para iniciar processo de paz

Erdogan indicou que transferiu para Putin a oferta de organizar uma reunião, uma iniciativa que o Presidente russo “teria recebido positivamente”, segundo reportou a agência noticiosa turca Anatolia.

“Isso marcará o início de uma série de conversas”, afirmou Erdogan, que defendeu uma tomada de decisão tripartida entre a Rússia, Síria e Turquia.

“Para atingir esse objetivo é necessário organizar encontros entre representantes da defesa dos três países e altos funcionários governamentais”, acrescentou.

Em novembro passado, Erdogan indicou que as relações entre a Turquia e a Síria poderiam melhorar da mesma forma que as relações de Ancara com o Egito.

No passado, o Presidente turco manteve um relacionamento próximo com al-Assad, embora a situação tenha mudado após a eclosão da guerra em 2011, quando Erdogan se apresentou como apoiante dos rivais do regime.

Desencadeada em março de 2011 pela repressão às manifestações pró-democracia, a guerra na Síria já provocou mais de meio milhão de mortes, devastou as infraestruturas do país e levou à fuga de milhões de pessoas.

O conflito tornou-se mais complexo ao longo dos anos, com o envolvimento de potências regionais e internacionais e a ascensão do grupo ‘jiadista’ Estado Islâmico (EI) que, apesar de derrotado em 2019, ainda consegue realizar ataques mortíferos através de “células adormecidas”.