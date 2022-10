Site e aplicação do BCP com acesso limitado

A aplicação e o site do Millennium bcp estiveram com acesso limitado ao início da tarde desta segunda-feira, avançou o jornal Eco.

O portal ‘Down Detector’, frequentemente utilizado para reportar falhas em aplicações e sites, dava conta de pelo menos 99 queixas de falhas de serviço. As primeiras queixas de utilizadores começaram a chegar ao portal pelas 13h26.

Fonte oficial do banco confirmou ao Jornal Económico que “houve um problema no início da tarde com as comunicações”. Este erro, explica a mesma fonte, “afetou o acesso ao site a à app do Millennium bcp” mas o problema “já está diagnosticado e o serviço deve ser restabelecido dentro em breve”, garantiu.

Notícia atualizada às 15h42