Situação de alerta prolongada para 31 de maio

O Governo decidiu prolongar a situação de alerta em todo o território nacional continente, uma vez que o que se encontra atualmente em vigor terminava às 00h00 de sexta-feira. De acordo com o definido em Conselho de Ministro, Portugal continental fica em alerta até às 23h59 de 31 de maio.

“Mantêm-se inalteradas as medidas atualmente em vigor”, lê-se no comunicado.

Apesar da ministra da Presidência não ter apontado as causas que levaram o Governo a prorrogar a situação de alerta vivida há vários meses, estima-se que esteja relacionada com a subida do número de casos.

O índice de transmissibilidade (Rt) estava em 1,07 no passado dia 29 de abril, sendo que uns dias antes, a 22 de abril, situava-se nos 1,01. O número médio de infeções diárias passou de 9.474 para 11.153, sendo que todas as regiões apresentam uma taxa de incidência superior a 960 casos por 100 mil habitantes a 14 dias.

A situação de alerta é o nível mais baixo de resposta a situações de catástrofes da Lei de Base da Proteção Civil.

De relembrar que o Governo aprovou o fim do uso obrigatório de máscaras (com exceção de estabelecimentos de saúde, transportes ou residência de pessoas vulneráveis) a 21 de abril, e deixou também de se verificar a exigência da apresentação de um certificado digital Covid-19.