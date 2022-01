Slimani. Comprado por 300 mil euros e vendido por 30 milhões. Agora pode voltar a custo zero

Islam Slimani poderá estar de regresso ao Sporting CP. A informação foi divulgada na quinta-feira pelo jornal “A Bola” que inicialmente deu conta de um negócio por empréstimo de um ano e meio, tendo mais tarde revelado que o argelino pode rumar a Alvalade a título definitivo, proveniente dos franceses do Olympique Lyon.

O maior entrave a esta transferência prende-se com o salário do avançado que aufere três milhões de euros anuais, um montante acima do teto salarial definido pelos ‘leões’. Com um valor de mercado atual de cinco milhões de euros, segundo o site “Transfermarkt”, Islam Slimani chegou ao Sporting CP em 2013, proveniente dos argelinos do CR Belouizdad por 300 mil euros.

Os bons desempenhos durante as três temporadas seguintes no emblema português, onde fez 57 golos em 111 jogos acabaram por render 30 milhões de euros aos cofres ‘leoninos’, numa transferência para o Leicester City em 2016, numa altura em que o seu valor de mercado, de acordo com o “Transfermarkt” era de 22 milhões de euros.

Certo é que desde a sua saída de Alvalade, Islam Slimani não voltou a produzir exibições e golos como ao serviço do Sporting CP, onde na sua pior época apontou dez golos, número que não atingiu nos emblemas por onde passou a seguir. Além do Leicester City, seguiu-se o Newcastle, os turcos do Fenerbahçe e os franceses do Mónaco, estando atualmente ao serviço do Olympique Lyon.