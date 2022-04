Sobe para 47 os mortos em ataques das forças paquistanesas no Afeganistão

O número de mortos no leste do Afeganistão em consequência de um ataque de forças militares paquistanesas, no sábado, aumentou para 47, segundo um novo balanço feito hoje por responsáveis afegãos.

“Quarenta e um civis, principalmente mulheres e crianças, foram mortos e 22 ficaram feridos em ataques aéreos das forças paquistanesas, perto da linha Durant, na província de Khost”, declarou à AFP Shabir Ahmad Osmani, diretor de Informação e Cultura em Khost.

Dois outros responsáveis confirmaram este balanço em Khost, zona que no sábado foi alvo de bombardeamentos.

Desde que os talibãs assumiram o poder no Afeganistão, no ano passado, as tensões nas fronteiras entre os dois países aumentaram, com o Paquistão a alegar que grupos armados, como o Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), estão a fazer ataques desde solo afegão.