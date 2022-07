Sociedade de advogados CMS faturou 1,7 mil milhões de euros no passado

A sociedade de advogados internacional CMS teve receitas de 1.746 mil milhões de euros no ano passado, o que representou um crescimento homólogo de 18%. As receitas do escritório de Portugal, que não foram reveladas, tiveram um acréscimo de 9% em relação a 2020.

Para o managing partner da CMS Portugal, 2021 “foi um ano exigente” em que a firma se teve de “continuar a adaptar”, mas de “crescimento” graças aos profissionais que lá trabalham e aos clientes. “Soubemos adaptar-nos à mudança com muita naturalidade. Foi um ano em que aprofundámos a nossa expansão internacional, nomeadamente na Noruega e em Israel”, recorda José Luís Arnaut, referindo-se à abertura do escritório em Telavive e à conclusão da integração da sociedade norueguesa Kluge, que tem escritórios em Bergen, Oslo e Stavanger.

“Foi também o ano em que, em Portugal, solidificámos a nossa área de prática de Imobiliário e Urbanismo com a incorporação do João Pinheiro da Silva e da Sara Blanco de Morais e que reforçamos organicamente a nossa estrutura societária com a promoção a Sócio do João Leitão Figueiredo, no sector de TMC [Tecnologia, Media e Comunicações]”, lembra o managing partner da CMS Portugal.

Aliás, durante o exercício financeiro de janeiro a dezembro de 2021, a CMS fez dezenas de promoções de sócios dentro do grupo: 60 nomeações em 33 cidades da Europa (onde se incluem as duas em Lisboa), Médio Oriente, América Latina e África.

José Luís Arnaut destacou ainda que no passado viram alguns dos “investimentos chegar ao mercado, como é o caso do Lupl, que acaba de ficar totalmente operacional, e que já está a revolucionar a relação entre as sociedades e os clientes”. Ou seja, a plataforma digital colaborativa de trabalho, da qual a CMS foi fundadora e que foi lançada no âmbito de uma parceria com mais dois grandes escritórios de advogados (Cooley e Rajah & Tann Asia).