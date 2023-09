O escritório na Rua Barata Salgueiro deverá estar em pleno funcionamento no primeiro semestre do próximo ano. O advogado Gonçalo Capela Godinho foi o primeiro sócio contratado da firma espanhola.

5 Setembro 2023, 13h19

A sociedade de advogados espanhola Pérez-Llorca prepara-se para entrar em Lisboa e abrir o seu quinto escritório próprio fora de Espanha. A firma quadragenária está a formar a equipa na capital de Portugal e ficará com um espaço na Rua Barata Salgueiro 21, que se encontra em remodelações.

Com esta operação, a sociedade considera que “continua a sua expansão para além das fronteiras espanholas, no âmbito da sua estratégia de crescimento e internacionalização” e “assegura um ambiente físico onde poderá iniciar a sua prática e construir uma equipa de forma gradual, sem restrições de espaço”.

De facto, a ideia é que disponha de um edifício completo, com mais de 2 mil m2 metros, nesta afamada zona de Lisboa e que será adaptado às necessidades da sociedade. Segundo a informação transmitida esta terça-feira, as obras de remodelação deverão ficar concluídas no final do primeiro semestre de 2024.

A primeira contratação foi a de Gonçalo Capela Godinho, um advogado com mais de 20 anos de experiência – sobretudo para os mercados brasileiro, português, britânico e norte-americano – para o cargo de sócio. O jurista – que transita da Lefosse e esteve também na Demarest – estará encarregue de desenvolver o negócio nos países lusófonos, nomeadamente nos sectores da energia e das infraestruturas.

“O escritório de Lisboa, onde será exercida prática portuguesa, vai incrementar o trabalho que a sociedade já tem vindo a desenvolver neste mercado, de modo a cobrir toda a Península Ibérica e aproveitar as sinergias que surgem entre ambos os países para oferecer aos clientes e futuros potenciais clientes uma assessoria global nas suas operações e litígios”, explica a sociedade, acrescentando que servirá também de ponte para o Brasil e PALOP.

A Pérez-Llorca foi fundada em 1983 por Antonio Jiménez Blanco, Jaime García Añoveros e José Pedro Pérez-Llorca. Atualmente, está fisicamente presente em Madrid, Barcelona, Londres, Nova Iorque, Singapura e Bruxelas.