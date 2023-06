O concurso da Sociedade de Desenvolvimento tem um preço base de 298 mil euros. A obra tem um prazo de execução de quatro meses.

22 Junho 2023, 12h06

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo abriu o concurso público para a obra de reabilitação do Centro de Artesanato do Porto Santo.

O preço base é de 298 mil euros, e o adjudicatário tem de prestar uma caução que corresponde a 2% do valor contratual.

O prazo de execução da obra é de quatro meses.

“Este projeto visa, assim, adaptar o edifício para serviços públicos, nomeadamente acolhendo uma Loja do Cidadão, onde estarão disponíveis diversos serviços destinados à população, e uma Loja de Juventude onde os espaços serão adaptados à população mais jovem. Adicionalmente, este empreendimento já possui um posto de turismo, o que completará a oferta de serviços bem situada no centro da cidade Vila Baleira”, diz a Sociedade de Desenvolvimento.

As obras vão contemplar uma “reconversão do edificado, com adaptação interior e funcional para a ligação dos espaços de atendimento ao público, nomeadamente com a reparação/substituição de pavimentos, revestimentos de paredes e tetos, reparação de alumínios e serralharias, bem como adaptações das instalações elétricas às necessidades dos serviços que passarão a estar disponíveis, instalação de sistema de deteção de incêndio, intrusão e iluminação de emergência”, acrescenta a Sociedade de Desenvolvimento.

A Sociedade de Desenvolvimento diz ainda que a obras vão incluir também “trabalhos gerais no edifício, no sentido de dotar os espaços de melhores condições, particularmente na criação de instalações sanitárias para pessoas com mobilidade reduzida, impermeabilização da cobertura, reparação do deck e varandas, reparação de revestimentos e acabamentos em paredes e tetos. Com o intuito de valorizar ainda mais o empreendimento, também serão criadas condições para a utilização de espaços anteriormente desvalorizados”.

A apresentação das proposta pode ser realizada através da plataforma https://www.acingov.pt.

O prazo de entrega é até às 17h00 de 4 de julho de 2023.