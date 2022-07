Sociedade que detém 10% da Media Capital tem nova acionista

Asociedade Zatgest e a Alfredo&Carlos alienaram cada uma 7,5% do capital que detêm na Zenithodyssey, detentora de 10% da Media Capital, a favor da Imoaresta, foi comunicado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a informação enviada pela Zenithodyssey ao supervisor, a Zafgest (controlada pelo empresário Rui da Costa Freitas) e a Alfredo&Carlos (controlada pelos empresários Alfredo Alves Pereira e Carlos Alves Pereira) detinham ambas 27,5% do capital da sociedade. No entanto, cada uma das sociedades alienou 7,5% do capital em favor da Imoaresta, controlada pela empresária Filipa Lopes Guimarães.

Desta forma, o capital social da Zenithodyssey, que detém 10% da Media Capital, passa a ser detido em 45% pela JEF Imóveis (controlada pelo empresário Joaquim Pinheiro Fernandes), 20% pela Zafgest, 20% pela Alfredo&Carlos e 15% pela Imoaresta.

“Em virtude do acordo parassocial (…) informa-se que a participação qualificada da Zenithodyssey na Media Capital (…) correspondente a 10% do capital social e direitos de voto da Media Capital, passa a ser imputável a qualquer uma das sociedades que controlam a Zenithodyssey – JEF Imóveis, Zafgest, Alfredo&Carlos e Imoaresta”, pode ler-se na informação enviada à CMVM.

Em 2020, quando a Prisa concretizou a venda da totalidade da sua participação na Media Capital, de 64,47% detida através da Vertix, a um conjunto de investidores, com os quais tinha firmado contratos de compra e venda, a Zenithodyssey comprou 10% da dona da TVI.

Anteriormente, a sociedade Zenithodyssey era detida a 50% pela CIN, que também é acionista da Media Capital, mas alienou o capital em 30 de outubro.