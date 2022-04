Fundador do Twitter aprova compra por Elon Musk

Os piores medos dos trabalhadores do Twitter acabaram mesmo por se realizar, mas Jack Dorsey parece estar satisfeito com o negócio realizado com Elon Musk, embora tenha abandonado a empresa no ano passado.

De acordo com o “Business Insider”, o co-fundador do Twitter manifestou o seu apoio ao fundador da Tesla na própria rede social, depois da compra do Twitter ser anunciada por 44 mil milhões de dólares (41,2 mil milhões de euros). Dorsey considerou que o homem mais rico do mundo é a “solução singular” para a liderança da empresa.

Jack Dorsey acabou mesmo por depositar todo o seu apoio em Elon Musk, mesmo depois da novela criada nas últimas semanas. Para Dorsey, a visão de Musk para a plataforma é a correta, uma vez que tem como objetivo tornar o Twitter “altamente confiável e amplamente inclusivo”.

Na própria rede social que ajudou a fundar, Jack Dorsey adiantou que o “Twitter é o mais próximo que temos de uma consciência global”.

O fundador da plataforma lamentou que a empresa estivesse a funcionar como uma empresa pública, com muitas empresas a citar distrações entre as empresas agora detidas por Musk listadas na bolsa de valores dos Estados Unidos (Tesla e Twitter). “Retirá-lo de Wall Street seria o primeiro passo correto”. “Não acredito que alguém deva possuir ou gerir o Twitter. Ele foi criado para ser um bem público, não uma empresa. Resolvendo-se o problema de ser uma empresa, Elon é a solução singular em que confio. Confio na sua missão de estender a consciência”, explicou.

Para o fundador da rede social, as visões de Parag Agrawal e de Elon Musk para o Twitter convergem-se e fica satisfeito agora com a união. Jack Dorsey apontou, segundo o “Business Insider”, que a entrega da rede social ao atual CEO no passado mês de novembro só aconteceu por ambos terem a mesma visão, algo que Musk vem agora complementar.

Elon’s goal of creating a platform that is “maximally trusted and broadly inclusive” is the right one. This is also @paraga’s goal, and why I chose him. Thank you both for getting the company out of an impossible situation. This is the right path…I believe it with all my heart.

— jack⚡️ (@jack) April 26, 2022