Sonae avança com nova proposta de fusão nos centros comerciais no Brasil

A Aliansce Sonae, empresa de centros comerciais brasileira participada pela Sonae Sierra, avançou com uma nova proposta para uma fusão com a BrMalls, com vista a criar a companhia líder no setor. A notícia é avançada pela imprensa brasileira e citada pelo BA&N Unit Research.

A Aliansce Sonae oferece 1,25 mil milhões de reais (248 milhões de euros) em dinheiro e elevou a parcela em ações em 23%, permite aos acionistas da empresa alvo ficar com 55% do capital da empresa que resulta da fusão.

Nos novos termos, a empresa pagaria 1,25 mil milhões de reais em dinheiro aos acionistas da BrMalls e o restante seria pago em espécie com a entrega de 326.339.911 ações da Aliansce, na proporção de 0,39 ação da companhia por cada título da BrMalls.

Esta é uma oferta mais atrativa (antes era uma fusão entre iguais), que representa um prémio

implícito de 12,7%, reforçando a possibilidade da proposta, desta vez, ser aceite pela administração da BrMalls.