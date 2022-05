Sonaecom duplicou os lucros para 21 milhões no primeiro trimestre

A Sonaecom lucrou 20,9 milhões de euros durante o primeiro trimestre deste ano, anunciou a empresa em comunicado.

O volume de negócio subiu 6,2% para 17,8 milhões de euros e o EBITDA alcançou os 10,8 milhões de euros, justificado pela mais valia gerada com a venda de um ativo da área de tecnologia e pela melhoria do contributo da Zopt, empresa através da qual a Sonaecom detém uma participação de cerca de 52,15% na operadora NOS.

A Sonaecom com tem 50% da Zopt.

A empresa da família Azevedo explica que o aumento das receitas da NOS foi impulsionado pelo forte desempenho da operação de telecomunicações e da recuperação da atividade de audiovisuais e cinemas.

Por seu turno os custos operacionais cresceram 7,9%, também em termos homólogos, para 19,6 milhões de euros.

O Capex operacional aumentou para 1,7 milhões de euros, representando 9,3% do volume de negócios, acima do registado um ano antes. “Excluindo o impacto do IFRS 16 [normas contabilísticas] o Capex seria de 1,2 milhões de euros, também acima do trimestre homólogo do ano anterior.

Em termos de capital a Sonaecom detalha que tem uma “estrutura confortável”, com uma “posição de cash de 292,4 milhões”, o que traduz um aumento de 20,1 milhões de euros face a dezembro.