Sondagem. Costa e Governo afundam-se na avaliação dos portugueses

Uma sondagem da Aximage para o DN, JN e TSF, revelou, este sábado, que o primeiro-ministro e o seu executivo afundam-se na avaliação dos portugueses.

Enquanto que em julho António Costa já registava um saldo negativo na avaliação dos portugueses (dois pontos) e, agora, chegados a outubro, os resultados revelam duas avaliações seguidas em terreno negativo e o pior resultado de sempre do primeiro-ministro (oito pontos de saldo negativo) desde que se iniciou esta série de barómetros, em julho de 2020. Os inquiridos com 65 ou mais anos, que anteriormente apoiavam Costa e o Executivo agora, dão saldo negativo (nove pontos).

Além disso, o presidente da República continua a ser o político mais popular do país. E está muito acima do primeiro-ministro (24 pontos de saldo positivo). No entanto, a trajetória de Marcelo tem vindo a diminuir.