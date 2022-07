Sondagem. Meio ano depois PS cai nas intenções de voto

Uma sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica para a RTP, Antena 1 e Público, indica que se as eleições fossem hoje o PS perderia a maioria ficando apenas com 38% dos votos, ao contrário dos 41,37% obtidos em janeiro.

De acordo com a sondagem o PSD é a força política que mais cresce conseguindo alcançar o patamar dos 30%. Em terceiro lugar surge destacado o Chega, que cresce quase dois pontos relativamente às últimas eleições gerais para 9%. Por sua vez, a Iniciativa Liberal sobe ligeiramente acima de um ponto para os 6%.

Em quarto e quinto lugar surge o Bloco de Esquerda e o PCP com as duas forças a avançarem pouco mais de meio ponto percentual para um empate nos 5%. Quanto a partidos com menor representação parlamentar, o Livre do deputado único Rui Tavares é mesmo o único a ganhar força, crescendo perto de um ponto para 2%.