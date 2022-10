Sondagens dão reeleição do primeiro-ministro da Letónia

Krisjanis Karins deverá vencer as eleições nacionais deste sábado, 1 de outubro, na Letónia, sendo assim reeleito para um segundo mandato, de acordo com as sondagens à boca das urnas, revela a agência “Reuters”.

O líder do partido de centro-direita, Nova Unidade, beneficiou da sua política contra a Rússia, que inclui a restrição da entrada de cidadãos russos vindos da Rússia e da Bielorrússia.

A confirmar-se este resultado a Letónia continuará a ser uma voz ativa na liderança lado a lado com os seus vizinhos bálticos, da Lituânia e Estónia, para pressionar a União Europeia a tomar uma decisão contra a Rússia.

Krisjanis Karins será o primeiro chefe de governo da Letónia a sobreviver a um mandato completo de quatro anos.