Sondagens dão vitória a Emmanuel Macron em vésperas de eleições

As sondagens realizadas entre o público francês parecem ter decidido quem irá para o Palácio do Eliseu. De acordo com o “The Guardian”, o atual presidente francês está na liderança da corrida, deixando a sua rival Marine Le Pen para trás depois de uma luta que parecia renhida.

Com as eleições marcadas para este domingo, 24 de abril, as sondagens dão 57,5% a Macron e 42,5% a Le Pen, o que mesmo com uma margem de erro dá a vitória ao atual presidente.

A sondagem citada pela publicação explica que apenas 5% dos que asseguraram votar em Macron poderiam mudar de ideias, enquanto 8% dos inquiridos que votariam na candidata de extrema-direita podem mudar de ideias quando confrontados com o boletim de voto. No entanto, 40% dos que admitiam votar em branco apontaram que ainda podem escolher um dos candidatos no dia das eleições.

Outra sondagem da BVA sugere que Macron pode ganhar com uma diferença de 11 pontos percentuais. Para conseguir ser eleito presidente e implementar o seu programa, que tem levantado algumas dúvidas entre os próprios franceses, Emmanuel Macron tem de se afastar o mais possível da oposição.

Para já, o maior desafio apontado a ambas as candidaturas é a captura dos cidadãos de esquerda e também dos 7,7 milhões de eleitores que votaram em Jean-Luc Mélenchon na primeira ronda de eleições, sendo que muitos podem abster-se ou votar em branco.