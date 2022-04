S&P melhora rating da TAP por causa da ajuda de Estado aprovada por Bruxelas

A Standard & Poor’s melhorou a notação de rating da TAP SA em dois níveis, de “B-” para “B+”, refletindo a melhoria da liquidez da companhia na sequência da aprovação das ajudas de Estado por Bruxelas. Ainda assim, a agência de rating coloca a companhia portuguesa abaixo do nível de investimento, ou seja no nível “lixo”.

Em comunicado à CMVM, a TAP diz que a agência de notação financeira S&P Global Ratings Europe Limited (Standard & Poor’s) anunciou esta quinta-feira a sua decisão de revisão em alta do rating de crédito de emitente de longo prazo à TAP de B- para B+. Simultaneamente, procedeu também à revisão em alta do rating das obrigações “senior unsecured” no montante de 375 milhões de euros com maturidade em 2024 de B- para B+.

Esta revisão de rating tem em consideração a aprovação pela Comissão Europeia ao Auxílio de Estado à TAP e o aumento da sua liquidez.

O ‘outlook’ é estável. A perspetiva é “estável”significa que não deverão ocorrer novas revisões do rating nos próximos meses.