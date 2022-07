S&P reafirma rating do BCP apesar das moratórias na Polónia e “Outlook” permanece estável

A S&P Global Ratings emitiu hoje uma nota de rating sobre o Banco Comercial Português (BCP), onde reafirma a atual classificação de ‘BB/B’ Ratings baseado na convicção de que o banco tem um capital resiliente a choques na subsidiária polaca. O ‘Outlook’ permanece ‘estável’.

A agência considera que o banco tem alavancas para acomodar o impacto das moratórias para crédito hipotecário na Polónia. O BCP beneficia de uma sólida marca de retalho em Portugal e de um rácio de eficiência mais forte do que o dos seus pares, o que, juntamente com a redução do risco de crédito verificada nos últimos anos, deverá apoiar a resiliência do seu perfil financeiro, defende.

“A 7 de Julho de 2022, o governo polaco anunciou a sua decisão de conceder moratórias de crédito aos mutuários de hipotecas de primeira residência para aliviar os efeitos da inflação elevada e do aumento das taxas de juros, como resultado, o Bank Millennium (não cotado), irá reportar prejuízos contabilísticos, fruto do não cumprimento dos rácios mínimos de capital regulatório e desencadeando a ativação do seu plano de recuperação”, lembra a agência.

A S&P diz que “embora isto prejudique um pouco a rentabilidade e a posição de capital do grupo BCP 2022, esperamos que a redução do rácio de capital ajustado ao risco (RAC – risk adjusted capital ratio) seja modesta, em torno dos 20 pontos de base (bps)”. Por isso “afirmámos as nossas notações “BB/B” de longo e curto prazo no BCP”, diz a agência de rating.

A perspetiva permanece estável, após o anúncio por parte do Bank Millennium de que estima que os seus rácios de capital caiam abaixo dos requisitos mínimos regulamentares de capital devido à nova legislação sobre moratórias no crédito à habitação na Polónia. A decisão, segundo a S&P, reflete um desempenho global subjacente sólido, apesar dos custos e provisões extraordinários relacionados com a atividade do banco polaco detido em 50,1% pelo BCP, mas que “não devem prejudicar materialmente a capitalização do grupo numa base consolidada”.

A carteira afetada de hipotecas denominadas em zloty polaco (PLN) representa cerca de 43% dos empréstimos polacos e 13% dos empréstimos consolidados.

Além disso, “afirmámos as nossas notações de contraparte de resolução ‘BBB-/A-3’ do banco e as nossas notações de risco da dívida do BCP”, diz a agência.

“A reafirmação dos ratings reflete que o BCP deve ter um buffer suficiente para acomodar custos extraordinários no seu negócio polaco e manter um rácio RAC confortavelmente acima do limite de 5%. Pensamos que o efeito global das moratórias de crédito na Polónia deverá ter um efeito modesto na rentabilidade e capitalização consolidada do BCP”, aponta a nota.

Mesmo no cenário hipotético em que a taxa de adesão às moratórias de crédito na Polónia era de 100%, o BCP não teria prejuízos durante este ano, defende a S&P.

“Dito isto, prevemos que a rentabilidade (return on average common equity) possa reduzir ligeiramente para cerca de 3,0%-3,5% (em comparação com a nossa expectativa anterior de 3,7%-4,1%), incluindo não só o impacto das moratórias de crédito mas também a amortização do goodwill relacionada com a subsidiária polaca. Embora a medida pudesse eliminar até 28% da base de capital da subsidiária polaca e pôr o seu rácio de Tier 1 abaixo do seu requisito mínimo regulamentar de 10,84%, esperamos que tenha um impacto modesto de 18-23bps no rácio RAC consolidado da empresa-mãe. Esperamos, portanto, que o rácio RAC (risk-adjusted capital ratio) do BCP se mantenha em 6,3%-6,8% durante os próximos 12-18 meses, de forma sustentada acima do limiar de 5% para a nossa atual avaliação moderada”, constata a S&P.

A agência de rating diz que, com base nos seus cálculos, o défice de capital de nível 1 do Bank Millennium seria de no máximo de 791 milhões de zlotys (166 milhões de euros), equivalente a cerca de 1,6% dos seus ativos ponderados pelo risco regulamentar (RWAs). “Esperamos que o Bank Millennium resolva o seu défice de capital principalmente através da redução do RWA em vez de ser via um aumento de capital, uma vez que este último poderia ser um desafio no meio das atuais condições de mercado e intervenções governamentais no sector bancário polaco”, recomenda a S&P.

“A ativação do plano de recuperação do Bank Millennium não deverá desencadear quaisquer ações específicas ao nível da empresa-mãe [BCP]. Pensamos que o BCP irá provavelmente continuar a acumular capital, uma vez que tem como objetivo ter um rácio 12,5% de rácio de capital core (CET1) até 2024, em comparação com 12,0% no final de Março de 2022, pro forma para a exclusão de posições cambiais estruturais detidas para cobrir rácios de capital”, explica a agência.

A S&P também reafirma os ratings das obrigações de adicional de Tier 1 (AT1) do BCP “porque esperamos que a administração tome medidas para restaurar o inevitável aperto do teto do montante máximo distribuível (MDA). Nos bancos europeus, esses buffers podem se tornar ainda mais apertados durante 2022”. Pelo que “não vemos, portanto, um risco incremental de não pagamento de cupão no seu instrumento AT1, o que em CCC+ já indica um risco relativamente elevado de não pagamento”, refere a agência.

No final de março de 2022, a margem de MDA do BCP no rácio Tier 1 era de 150bps, com o rácio Tier 1 em 12,6%, relembra a análise da S&P.

As moratórias de crédito impostas na Polónia podem reduzir o headroom (teto do MDA) em 30-35bps (cerca de 140 milhões a 160 milhões de euros), “mas entendemos que o banco tem alavancas para acomodar o impacto”, diz a agência, que cita o exemplo do capital regulamentar do BCP que “deverá beneficiar em 50bps da decisão de supervisão pendente de imunizar os rácios regulamentares contra alterações nas taxas de câmbio. Isto, juntamente com outros itens de capital de menor dimensão, deve restaurar o buffer de MDA do BCP sobre o capital Tier I para cerca de 200bps até o final de 2022, em nossa opinião. Se isso não acontecesse, a margem de manobra do MDA de nível 1 (Tier 1) caísse abaixo de 150bps, a pressão aumentaria sobre a nossa classificação dos instrumentos AT1”.

“Os amortecedores MDA sobre CET1 e o capital total são mais confortáveis”, acrescenta.

Apesar do ambiente económico mais complexo e dos riscos de litígio na Polónia e custos impostos pelo governo polaco, “prevemos que a marca doméstica do BCP – que representa 72% dos aivos do grupo – permanecerá sólida e continuará a beneficiar de um rácio de eficiência mais forte do que o dos seus pares”. A S&P espera “riscos limitados de reputação ou de contágio para o grupo devido ao stress na sua filial polaca”.

A agência estima que o rácio custo/receitas (eficiência) do BCP oscilará em cerca de 40% a 45% até ao final de 2023, melhor que os cerca de 60% dos pares, e a sua sólida capacidade de receitas de pré-provisões deverá permitir ao banco resistir melhor à queda adicional do crescimento e a alguma pressão sobre o seu negócio polaco. A receita operacional pré-provisões representou 1,5% da média dos ativos nos últimos cinco anos em média, o que compara com 0,9% nos seus pares nacionais e internacionais.

Porquê uma perspetiva estável?

“A perspetiva estável reflete a nossa expectativa de que o banco deverá ser capaz de defender a sua sólida marca de retalho em Portugal e a capitalização nos próximos 12-18 meses, apesar dos efeitos secundários do conflito geopolítico na Ucrânia e das intervenções de mercado imprevisíveis na Polónia”, avança a agência.

Esperamos que o BCP reforce gradualmente a sua rentabilidade doméstica, mantendo ao mesmo tempo uma eficiência melhor do que a dos outros. Globalmente, antecipamos que os custos extraordinários com a operação na Polónia terão um efeito controlável na capitalização do BCP e o nível de capital permanecerá moderado, com o nosso rácio RAC a crescer moderadamente para 6,3%-6,8% no final de 2023″, defende.

Ao mesmo tempo, “antecipamos que a qualidade dos ativos do banco poderá deteriorar-se um pouco nos próximos 12-18 meses, particularmente em alguns dos seus créditos hipotecários polacos que enfrentam taxas muito mais elevadas, e em alguns segmentos dos seus empréstimos empresariais que são mais vulneráveis ao aumento dos preços da energia”.

“Dito isto, pensamos que tal deterioração deverá ser controlável e em consonância com os seus pares, o que, em conjunto com a limpeza em curso da carteira de malparado (NPL) herdada, permitirá que o rácio de exposição do BCP a um mau desempenho permaneça abaixo dos 5,2%”, defende a S&P.

Os efeitos do conflito militar na Ucrânia, principalmente os custos energéticos mais elevados, a inflação e um custo mais elevado da dívida – irão dificultar o sector privado. “No entanto, pensamos que o banco deverá ser capaz de resistir a alguma erosão da qualidade dos seus ativos”, conclui.