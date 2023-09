A Standard and Poor’s (S&P) manteve o rating de Portugal em ‘BBB+’, mas melhorou a perspetiva de “estável” para “positiva”.

8 Setembro 2023, 20h16

A Standard and Poor’s (S&P) manteve o rating de Portugal em ‘BBB+’, mas melhorou a perspetiva da dívida portuguesa de “estável” para “positiva”.

A S&P entende que “a posição orçamental e externa de Portugal irá melhorar gradualmente, em percentagem do PIB [Produto Interno Bruto] e das receitas das exportações, apoiadas pelo turismo e pelos investimentos ao abrigo de grandes fundos” da UE, justificando, assim, a decisão dada a conhecer ao início da noite desta sexta-feira.

A subida do rating de ‘BBB’ para o atual nível ‘BBB+’ com perspetiva “estável” pela S&P Global ocorreu em setembro do ano passado.

Um grupo de analistas consultados pela agência Lusa afastou a possibilidade de subida do ‘rating’ de Portugal. Por sua vez, o diretor de investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, aguardava que a agência mantivesse o ‘rating’ e subisse o ‘outlook’ [perspetiva] para a dívida soberana portuguesa.