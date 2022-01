Sporting apontado à conquista da Taça da Liga por 77% dos apostadores portugueses

A final da Taça da Liga disputa-se hoje, em Leiria, num frente-a-frente entre os rivais lisboetas Benfica e Sporting. Segundo a casa de apostas Betano, 77% dos apostadores portugueses acredita numa vitória dos ‘leões’ contra 15% que confiam no triunfo das ‘águias’.

O Sporting foi o último clube a vencer a competição, após na temporada passada ter derrotado o Braga pela margem mínima, com um golo solitário apontado pelo lateral direito espanhol Pedro Porro, que deverá ficar fora do encontro marcado para as 19h45.

Segundo as odds da casa de apostas Betano, o Sporting parte como favorito com 2.32 versus os 3.25 do Benfica, o que equivale a uma probabilidade de vitória de 42% para o Sporting e 30% para o Benfica.

Os últimos encontros entre Benfica e Sporting ficam marcados pelo volume de golos, um total de 11 nos últimos dois jogos entre as duas equipas. Neste campo, os apostadores portugueses voltam a acreditar que neste jogo também haverá bastantes golos, com 98% a apostar que ambas as equipas marcam e 88% que o jogo terá mais de três golos.

O avançado do Sporting, Paulinho, reúne a preferência dos apostadores portugueses para apontar um dos golos da partida, com 18% das apostas no mercado de marcadores a recaírem no avançado do Sporting. Pedro Gonçalves e Matheus Nunes, com 16% e 13%, seguem-se no ranking das apostas e só depois aparece o primeiro homem do Benfica, Roman Yaremchuk, com 11% de apostas para marcar neste jogo.