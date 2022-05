Sporting oficializa contratação de central neerlandês por 9,5 milhões de euros

Com uma jornada por disputar para o final da presente temporada, o Sporting CP não perdeu tempo e já garantiu a contratação do defesa central de 25 anos Jeremiah St. Juste, por 9,5 milhões de euros. O futebolista nascido nos Países Baixos chega a Lisboa vindo do emblema alemão Mainz 05 e fica blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros no contrato válido por quatro temporadas, de acordo com o documento enviado pela SAD leonina à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários (CMVM).

Formado no emblema neerlandês do SC Heerenveen, St. Juste é visto como um dos mais promissores defesas centrais dos Países Baixos, ainda que a estreia pela respetiva seleção nacional tarde em chegar. Na temporada 2021/22 disputou apenas oito jogos pelo Mainz 05, num total de 33 possíveis, justificado pelas lesões que sofreu ao longo da época.

Segundo o portal Transfermarkt, o futebolista tem uma avaliação de mercado de 16 milhões de euros, o que pressupõe uma compra interessante na perspetiva leonina. O Mainz 05 fica com 10% do montante que os ‘leões’ venham a receber numa futura transferência do jogador, caso seja consumada por um valor acima de doze milhões de euros.

A SAD do Sporting CP detalha ainda no documento que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada contratação ascendem a 1,1 milhões de euros.

Segundo dados avançados pelo “Record”, St.Juste deverá auferir um milhão de euros limpos por temporada, tornando-se assim num dos jogadores mais bem pagos do plantel leonino.