2 Setembro 2023, 14h34

O Sporting deseja triunfar na visita ao Sporting de Braga, da quarta ronda da I Liga de futebol, e amenizar a ‘inveja’ sentida pela presença do adversário na ‘Champions’, assumiu hoje o técnico Rúben Amorim, que os felicitou.

“Antes de mais, dar os parabéns ao Sporting de Braga pela presença justa [na Liga dos Campeões], pelo campeonato que fizeram. Mostraram ser melhores do que os adversários e a entrada na fase de grupos ajuda o país. Obviamente, que olhamos com alguma inveja, porque queríamos estar lá. Nada melhor do que este jogo para seguir o nosso caminho para lá estarmos no próximo ano”, afirmou, em conferência de imprensa de antevisão.

No auditório do Estádio José Alvalade, em Lisboa, Rúben Amorim abordou o que será necessário fazer em Braga para superar os minhotos, repletos de atletas “experientes”.

“Queremos implementar o nosso jogo e ter o domínio do mesmo, sabendo que vamos defrontar uma equipa com jogadores muito experientes e num bom início de época. Se tiver de ser um jogo com muitos golos, que sejam do Sporting. É importante não sofrer, costumamos fazer sempre golos, portanto a abordagem vai ser sempre a mesma. Têm muitos jogadores de talento, mas estamos preparados”, disse o treinador sportinguista.

Apesar do bom início de temporada realizado pelos ‘leões’, apenas Gonçalo Inácio está na lista de convocados da seleção portuguesa de futebol para os duelos relativos à fase de qualificação para o Euro2024, contra Eslováquia e Luxemburgo, permanecendo Nuno Santos, Pedro Gonçalves ou Paulinho de fora das escolhas de Roberto Martínez.

“A seleção não deve ser nem para ajudar jogadores em momentos maus, nem premiar jogadores em momentos bons. Deve ser para os melhores jogadores. Os jogadores do Sporting têm de ir porque merecem e depois têm de encaixar na ideia do selecionador. Não deve ser nenhum prémio, nem ajudar jogadores psicologicamente. Os jogadores do Sporting não devem ter esse prémio, devem ter essa oportunidade”, considerou.

No caso específico de Paulinho, Roberto Martínez justificou a sua ausência com o facto de o ver como “finalizador”, numa altura em que o avançado tem alinhado no Sporting desviado para o flanco esquerdo, mas Amorim optou por desvalorizar essas ausências.

“O Paulinho era um dos muitos que podiam ser convocados. É continuar a trabalhar e não fazer caso disso. Acho que os jogadores do Sporting já deviam ter sido chamados, não foram, é seguir em frente”, apontou o ex-jogador, também ele internacional luso.

O Sporting, terceiro colocado, com nove pontos, visita o Sporting de Braga, 12.º, com três, na quarta ronda da I Liga portuguesa de futebol, no domingo, às 20:30, no Estádio Municipal de Braga, arbitrado por Luís Godinho, da associação de Évora.

DYRP // JP

