Spotify bate estimativas à boleia do aumento de utilizadores e dos ganhos com publicidade

A Spotify divulgou esta quarta-feira, 27 de abril, a receita trimestral que superou as estimativas dos analistas, para 2,66 mil milhões de euros, à boleia do aumento de 19% do número de utilizadores ativos mensais, para 422 milhões.

A empresa apostou forte em podcasts, investindo mais de mil milhões de dólares (948,4 milhões de euros) na aquisição dos direitos exclusivos de programas como o “The Joe Rogan Experience” e outros negócios numa tentativa de atrair utilizadores para um crescente segmento de áudio não musical.

“O consumo geral de podcast é forte e cada vez mais aderente”, disse o presidente executivo da Spotify, Daniel Ek.

Os analistas anteciparam um encaixe de 2,62 mil milhões de euros, segundo dados do IBES da Refinitiv, mas acabou por fixar-se nos 2,66 mil milhões de euros, segundo os resultados divulgados hoje pela empresa.

O Spotify sublinhou que a influência dos podcasts no consumo de conteúdo na plataforma cresceu dois dígitos e atingiu um recorde histórico no trimestre relatado.

A empresa espera agora que o total de utilizadores ativos mensais aumente para 428 milhões no segundo trimestre, mesmo após o encerramento das suas operações na Rússia, apoiada pela reversão da perda de utilizadores após uma interrupção do serviço em março.

O Spotify prevê uma receita no segundo trimestre de 2,8 mil milhões de euros, em comparação com as estimativas de 2,81 bilhões de euros.

Os assinantes premium, que respondem pela maior parte da receita da empresa, aumentaram de 158 milhões para 182 milhões, enquanto a receita suportada por publicidade aumentou 31%, para 282 milhões de euros.