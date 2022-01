Spotify remove músicas de Neil Young devido a disputa sobre desinformação de Covid de Joe Rogan

Neil Young enviou esta semana uma carta aberta ao Spotify a pedir que as suas músicas fossem removidas da plataforma por considerar que o podcast de Joe Rogan, disponível no serviço de streaming, espalha desinformação sobre a vacinação contra a Covid-19 e de estar, eventualmente, a custar a vida a muitas pessoas. Sob ultimato, o Spotify prescindiu do cantor.

O programa de Rogan, “The Joe Rogan Experience“, é o mais popular do Spotify e , em 2020, foi assinado um acordo de cem milhões de dólares (cerca de 89,6 milhões de euros) que dava à empresa de streaming direitos exclusivos do programa.

“O Spotify tem a responsabilidade de mitigar a disseminação de desinformação na sua plataforma, embora a empresa atualmente não tenha uma política de desinformação”, dizia a carta ao seu agente e à editora Warner Records. O músico acrescentou ao : “Eles podem ter Rogan ou Young. Não os dois.”

Um porta-voz do Spotify confirmou ao “Hollywood Reporter” esta quarta-feira que a plataforma estava a retirar a música de Young.

“Queremos que todo o conteúdo de música e áudio do mundo esteja disponível para os usuários do Spotify. Com isso vem uma grande responsabilidade em equilibrar a segurança para os ouvintes e a liberdade para os criadores. Temos políticas de conteúdo detalhadas em vigor e removemos mais de 20 mil episódios de podcast relacionados à Covid desde o início da pandemia. Lamentamos a decisão de Neil de remover sua música do Spotify, mas esperamos recebê-lo de volta em breve”, disse.

Após o anúncio de exclusão do catálogo, o cantor canadiano partilhou uma nova mensagem no seu website castigando ainda mais o Spotify: “o lar da desinformação Covid com risco de vida. Vendendo mentiras por dinheiro”, alega.

Young disse que tomou a decisão por se preocupar com a impressionabilidade dos jovens que usam a plataforma, os quais “acreditam que o Spotify nunca apresentaria informações grosseiramente não factuais”. “Infelizmente estão errados. Eu sabia que tinha que tentar apontar isso”, escreveu.

De acordo com o “The Guardian”, desde o início da pandemia, Rogan repetidamente espalhou alegações enganosas e falsas, de tal forma que, este mês, 270 médicos, cientistas, profissionais de saúde e professores escreveram uma carta aberta ao Spotify, expressando preocupação com desinformação médica no podcast em causa.