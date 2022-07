Depois de quase duas décadas no poder no Sri Lanka, a família Rajapaksa foi afastada esta semana no seguimento de protestos crescentes sobre a grave crise económica em que a nação-arquipélago asiática caiu.

A inflação galopante tem tornado vários bens básicos incomportáveis para uma percentagem significativa da população, ao mesmo tempo que a rede elétrica sofre frequentes quebras que deixam o país sem energia, o que precipitou uma revolução.

