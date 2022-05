“Stand by Ukraine”. U2 dão concerto surpresa no metro de Kiev

O vocalista Bono e o guitarrista The Edge, da banda irlandesa U2, atuou este fim-de-semana numa estação de metropolitano de Kiev, na Ucrânia, a convite do presidente do país, Volodymyr Olexandrovytch Zelensky

Durante a atuação, na estação de metro de Khreschatyk, aquela que é considerada uma das mais importantes bandas da história da música, cantou alguns dos maiores êxitos e ainda uma versão do clássico “Stand By Me” em que foi feito um apelo para um apoio à Ucrânia face à invasão do exército russo.