Standard Bank projeta crescimento anual de 2,5% em Angola e 3,9% em Moçambique entre 2022 e 2025

O Standard Bank debateu o estado das economias angolana e moçambicana em Lisboa. Na sequência desse debate, o banco projeta que as economias angolana e moçambicana vão registar um crescimento médio anual de 2,5% e 3,9%, respetivamente, entre 2022 e 2025.

“Angola e Moçambique mantêm um potencial elevado de crescimento, no entanto é necessária uma aceleração do investimento nos dois países para que o Produto Interno Bruto cresça ao nível do seu potencial”, defende o Standard Bank.

As conclusões foram apresentadas por Fáusio Mussá, economista chefe do Standard Bank para Angola e Moçambique, durante a conferência “Investimento em Angola e Moçambique”, promovida esta terça-feira, dia 26, em Lisboa.

Segundo Fáusio Mussá, o défice de infraestruturas continua a ser uma barreira ao investimento que “não pode ser negligenciada”.

“Considerando o limitado espaço fiscal que estas economias apresentam, os governos têm considerado as parcerias público-privadas (PPP) como um importante veículo para ajudar a desenvolver infraestruturas de suporte aos projetos de investimento”, refere o banco, acrescentando que “estes modelos permitem uma maior participação do setor privado na economia”, ainda que existam áreas e setores onde o setor privado apresenta um menor interesse em investir.

Tanto Angola como Moçambique têm estado a implementar reformas estruturais com apoio do FMI e do Banco Mundial, que ajudam a mobilizar fundos para investimentos nestas áreas e setores pouco atrativos para o setor privado, mas que ajudam a reduzir o défice de infraestruturas.