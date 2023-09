A DE-CIX alberga o maior ecossistema de interconexão neutra de operadoras e centros de dados do planeta, e está a expandir a sua presença IX no Sul da Europa com um novo Ponto de Presença (PoP) no Projeto Sines, da Start Campus.

21 Setembro 2023, 21h34

A Start Campus, uma empresa responsável pelo desenvolvimento de ecossistemas de energia 100% verde, anunciou uma localização em Sines, onde será a casa da DE-CIX, uma operadora de trocas de Internet neutras para operadoras e centros de dados.

A DE-CIX alberga o maior ecossistema de interconexão neutra de operadoras e centros de dados do planeta, e está a expandir a sua presença IX no Sul da Europa com um novo Ponto de Presença (PoP) no Projeto Sines, da Start Campus.

O campus de centros de dados 100% sustentável da Start Campus é alimentado por instalações de energia renovável 24 horas por dia, sete dias por semana, e vai ser o local de um futuro ponto de acesso para o DE-CIX Lisboa, com conectividade direta a outros IXs do DE-CIX no sul da Europa.

Fabiola Bordino, Diretora de Sustentabilidade, Comunicação e Marketing da Start Campus, afirma que “estamos entusiasmados por dar as boas-vindas à DE-CIX na Start Campus e por oferecer aos nossos clientes uma solução IX líder da indústria que manterá o tráfego local, enquanto encaminha os dados de forma mais eficiente através do footprint interligado da DE-CIX, que abrange várias regiões metropolitanas, continentes e centenas de centros de dados”.

“Sines vai ser o lar de vários sistemas submarinos que interligam e servem o Sul da Europa, juntamente com a maior proximidade e alcance de África e outros mercados europeus, a DE-CIX está entusiasmada por expandir a sua presença no Sul da Europa para Sines, fortalecendo a conetividade para Portugal e não só”, acrescenta Theresa Bobis,Diretora Regional da DE-CIX para a Europa do Sul.