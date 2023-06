A Kamwork tem como objetivo ajudar a minimizar duas questões, a falta de mão de obra e as dificuldades que enfrentam aqueles que mudam de país à procura de oportunidades.

26 Junho 2023, 17h39

A startup Braga lançou a plataforma Kamwork, que tem como objetivo ajudar a minimizar duas questões, a falta de mão de obra e as dificuldades que enfrentam aqueles que mudam de país à procura de oportunidades.

Este projeto foi criado no âmbito do Acceleration Program da startup, e é destinado ao desenvolvimento de negócios baseados em projetos inovadores e tecnológicos, nas áreas da economia digital, tecnologias para a saúde, biotecnologia, nanotecnologia e sustentabilidade.

A plataforma, para além de colocar em contacto quem procura e quem oferece emprego, integra uma app que vai permitir aos utilizadores disporem de uma série de serviços associados, da mobilidade à acomodação, passando pelo apoio nas viagens e na gestão de dinheiro, componentes todas elas devidamente seguradas.

Os promotores do projeto afirmam que “todos nós conhecemos histórias de trabalhadores migrantes e do caos que têm de enfrentar no percurso que fazem. Muitos deles pagam quantias avultadas para entrar na Europa e alguns ficam com dívidas durante anos a fio. É um problema social cada vez mais forte”.