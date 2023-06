A nova de financiamento da empresa de tecnologia para o sector hoteleiro envolveu as sociedades de capital de risco Caixa Capital, Lince Capital e Portugal Ventures.

20 Junho 2023, 23h59

A HiJiffy, startup especializada em tecnologia para o sector hoteleiro, anunciou esta quarta-feira que captou 3,8 milhões de euros numa nova ronda de investimento liderada pela Caixa Capital e na qual estiveram também envolvidas as sociedades de capital de risco Lince Capital, de Vasco Pereira Coutinho, e Portugal Ventures, do grupo Banco Português de Fomento.

A empresa portuguesa pretende utilizar a verba para aumentar a equipa de cerca de 30 pessoas para mais de 50, nomeadamente nas áreas de produto, vendas, marketing, apoio ao cliente e Recursos Humanos. Prevê-se ainda o lançamento de produtos para “revolucionar” a maneira de os hotéis interagirem com os hóspedes. Nos planos está também a expansão para mercados europeus como Alemanha, Suíça e Áustria.

“Tendo Portugal, Espanha, França e Reino Unido como principais mercados, contamos atualmente com mais de 1.800 hotéis em 50 países, sendo as nossas receitas maioritariamente provenientes de clientes internacionais. Agora queremos entrar em força nos mercados alemão, suíço e austríaco”, afirma o cofundador e CEO, em comunicado enviados aos meios de comunicação social.

Sobre o recrutamento de 20 trabalhadores até ao final deste ano, Tiago Araújo esclarece que a HiJiffy opera essencialmente num modelo de teletrabalho – ou “orientação remote-first, permitindo que os nossos colaboradores de dez nacionalidades diferentes, entre os quais vários portugueses localizados quer no continente como nas ilhas, tenham flexibilidade para escolher o sítio a partir de onde trabalham”.

“Vemos na HiJiffy a energia e capacidade para criar um player global na transformação digital do setor hoteleiro, onde a utilização da Inteligência Artificial (IA) será uma peça fundamental e diferenciadora na otimização da experiência do hóspede”, comentou o diretor de Venture Capital da Caixa Capital, Walter Palma, na mesma nota de imprensa.

“A HiJiffy, presente em mais de 50 países, vai continuar a apostar na internacionalização com a entrada nos mercados germânicos, que irá criar desafios importantes no crescimento da empresa e da sua equipa, bem como no desenvolvimento de novos produtos, que têm como objetivo tornar a HiJiffy como uma referência na IA conversacional para hotéis”, complementou Pedro Mello Breyner, vogal executivo da Portugal Ventures.

Nestes sete anos desde que foi criada, em 2016, o valor captado pela startup atingiu então os 6,2 milhões de euros, nos quais se incluem os anteriores 2,5 milhões de euros investidos pelo venture capital e 1,3 milhões de euros do PRR – Agenda Acelerar e Transformar o Turismo.

A tecnológica alentejana vai ainda mudar as instalações em Beja e inaugurar um novo espaço em Lisboa. “Não obstante, como promovemos encontros regulares, e de forma a acomodar o crescimento da equipa, vamos inaugurar novos escritórios na Vidigueira (Beja), local de fundação da empresa e onde, com grande orgulho, se manterá a sede oficial, que agora passará para o centro tecnológico criado pela autarquia. Adicionalmente, vamos abrir um novo escritório em Lisboa, no Heden Santa Apolónia”, revela Tiago Araújo.

A solução digital da HiJiffy – disponível em grupos como Pestana, Vila Galé ou Nau Hotels – envolve o pré-alojamento e a estada em si, com a digitalização do check-in/check-out e as respostas instantâneas sobre o funcionamento do hotel, como por exemplo o horário do pequeno-almoço, o acesso ao estacionamento ou a reserva do spa.

“Permite que os hoteleiros aumentem as suas receitas com reservas diretas e upselling ao mesmo tempo que automatizam inúmeras tarefas repetitivas e de baixo valor acrescentado, reduzindo custos operacionais e fazendo face à falta de staff”, acredita a empresa.