22 Junho 2023, 17h04

A Lince Capital, sociedade de capital de risco portuguesa, liderou a ronda de investimento bridge para Série A no valor de 2 milhões de euros com a startup portuguesa Nutrium Care.

A ronda de financiamento foi liderada pela Lince Capital, de Vasco Pereira Coutinho, tendo contado também com a participação da M4 Ventures e da Primavera SGPS.

“Fundada em 2015, proveniente da Universidade do Minho, a startup portuguesa começou por desenvolver um software que já conta com mais de 250 mil nutricionistas em mais de 90 países, com maior prevalência no Brasil, Espanha, França, Itália e Portugal”, lê-se no comunicado.

O software Nutrium permite agilizar o dia-a-dia dos nutricionistas, através da otimização das consultas de nutrição e da gestão de pacientes.

“O nutricionista pode deixar de lado os planos alimentares e recomendações em papel, e entregar toda a informação numa aplicação móvel prática, assim como acompanhar os pacientes em tempo real, mesmo entre consultas”, refere a nota.

A empresa começou a oferecer um programa de nutrição e bem-estar para empresas, o Nutrium Care, uma solução B2B para que as empresas possam melhorar a saúde dos seus colaboradores através de uma intervenção nutricional preventiva e completa. O programa surgiu em Portugal e encontra-se agora em fase de expansão para Espanha e Brasil.

Este investimento irá permitir consolidar o Nutrium Care, com o objetivo de continuar a expandir o modelo e fazê-lo chegar a mais geografias e mais empresas.