Stellar Sports, agência de Gareth Bale e Jack Grealish, vai inaugurar escritório em Portugal

A ICM Stellar Sports, uma das maiores agências mundiais de agenciamento de futebol, vai abrir o primeiro escritório em Portugal, mais concretamente na cidade do Porto, na próxima segunda-feira, de acordo com informação avançada pela própria agência.

A multinacional que é responsável pelas carreiras de centenas de jogadores, em que se destacam futebolistas como Maxi Gomez, Gareth Bale, Jack Grealish, Eduardo Camavinga e Luke Shaw, irá inaugurar a sua sede em Portugal com a presença de Jonathan Barnett, chairman executivo da ICM Stellar Sports e de Michael Reschke, diretor da agência para a Europa e ex-diretor desportivo do Bayern de Munique assim como pelo responsável pela agência em Portugal, Clemente Araújo.

A ICM Stellar Sports, agência que tem 42 dos seus jogadores estão no primeiro terço do ranking mundial dos mais valiosos, segundo o site “Transfermarkt”, chega agora a Portugal com especial ênfase no futebol de formação. Já representa 44 jogadores em 12 clubes nacionais.

“Esta chegada a Portugal faz-se não para começar a trabalhar o mercado nacional agora, mas precisamente porque já começou a trabalhar o mercado português no terreno há uns cinco anos anos, com particular ênfase no segmento da formação, permitindo assim construir as bases sólidas e promissoras para agora abrir no Porto a delegação nacional desta multinacional, representando já 44 jogadores de 12 clubes, perfazendo uma média de idades de 19 anos e sendo acompanhados por nove profissionais que abrangem valências que vão do “scouting” à psicologia e à performance, passando naturalmente pela gestão e pela comunicação”, pode ler-se no comunicado.

A agência, que resultou da aquisição da ICM Partners em 2020, chega a Portugal “como o maior agente do mercado futebolístico mundial e um dos maiores em todo o setor desportivo planetário, valendo 1.430 milhões de dólares” e tem escritórios em cidades como Reykjavik, Seul, Nova Iorque e Montevideu, além da sede em Londres.