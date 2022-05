Subida das Euribor tem “impacto muito significativo” no valor dos créditos da casa para jovens

O travão que o Banco de Portugal impôs nos prazos do crédito à habitação tem “pouco impacto” nos valores máximos que um casal até 35 anos consegue contratar. Mas não é o caso se a isto se somar uma subida das Euribor. A empresa portuguesa de pagamentos online euPago calcula que este aumento vai limitar de forma “muito significativa” o montante máximo de novos empréstimos para a compra de casa.

O estudo da euPago, a que o Jornal Económico teve acesso, tem em conta dois casos. Um em que ambos os proponentes têm 30 anos e outro em que têm 35 anos, com empregos estáveis e em que cada um recebe 1.100 euros em rendimento líquido mensal pago 14 vezes, sem dependentes, sem encargos com outras prestações ou dívida de cartão de crédito. E em que o crédito da casa tenha sido aprovado com um spread de 1,2%.

Nesse sentido, a empresa conclui que, em ambos os casos, “a redução dos prazos máximos de 40 anos para 37 anos e para 35 anos, respetivamente, tem um efeito reduzido na capacidade máxima de endividamento em crédito à habitação”, apesar de as prestações mensais do crédito terem aumentos entre os 2,8% e os 5,2% e os 7,2% e os 12,4%, respetivamente.

Isto porque a “aprovação de crédito à habitação é feita com base nos encargos mensais totais do crédito e não apenas nas prestações mensais”, refere a euPago.

O regulador liderado por Mário Centeno definiu que, a partir de abril, os novos créditos para a compra de casa teriam uma maturidade máxima de 40 anos para os clientes bancários com idade igual ou inferior a 30 anos, enquanto os contratos com clientes entre os 30 e os 35 anos têm um prazo máximo de 37 anos. Já para os mutuários com idade superior a 35 anos, a maturidade máxima do financiamento do banco recuou para 35 anos. E isto vai traduzir-se num aumento da prestação da casa.

Mas o impacto não é assim tão limitado quando se tem em conta a subida das taxas de juro, sobretudo nos novos créditos. “A subida das Euribor terá um impacto moderado no aumento das prestações mensais dos empréstimos de créditos à habitação já existentes e que serão comportáveis pelos devedores dos empréstimos existentes”, refere a análise.

No entanto, o aumento das taxas terá um “impacto muito significativo” no valor máximo de crédito à habitação que será possível contratar em todos os novos empréstimos, conclui a empresa.

“A subida da Euribor de -0,5% para 1,5% implicaria (por si só) uma redução de 24,8% no valor máximo de crédito à habitação que seria possível contratar pelo referido casal com 30 anos e que pretenda contrair empréstimos com 37 anos de maturidade, o qual é agora o novo prazo máximo destes empréstimos para estas idades”, calcula.

Nas contas da tecnológica, se antes conseguiam contratar um crédito para a compra de casa no valor de 200 mil euros, “no futuro poderão esperar obter 150 mil euros, com a Euribor em 1,5%”.

Já no caso dos dois proponentes com 35 anos, o valor da redução da capacidade máxima de endividamento de empréstimo para a casa seria de 22,7%, remata.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, admitiu esta quarta-feira, citada pela “Bloomberg”, que a subida das taxas de juro na zona euro pode ter início “semanas” depois do fim do programa de compra de ativos. Isto significa que o primeiro aumento em muitos anos pode acontecer na reunião de política monetária agendada para o dia 21 de julho.

Desde que o BCE começou a sinalizar que poderia subir os juros antes do final do ano que as Euribor começaram a subir, uma vez que o seu comportamento é influenciado pela política monetária do banco central. De acordo com a “Lusa”, a taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, recuou esta quarta-feira para -0,208%, menos 0,006 pontos do que na sessão anterior, contra um máximo desde julho de 2020, de -0,183%, registado em 9 de maio. O mínimo de sempre, de -0,554%, foi verificado em 20 de dezembro de 2021.