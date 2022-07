Subida de 50 pontos base e mecanismo antifragmentação dominarão reunião do BCE de julho

A confirmação da inflação na zona euro em junho nos 8,6% está a dar força à possibilidade de uma subida de 50 pontos base (p.b.) nas taxas de juro diretoras esta quarta-feira, apesar da indicação do Banco Central Europeu (BCE) de que arrancaria com apenas 25 p.b. e dos medos de uma recessão com a possibilidade de Moscovo não retomar as entregas de gás pelo Nord Stream 1.

A possibilidade de uma subida mais expressiva do que o anunciado nas últimas semanas ganhou ímpeto nas últimas horas, perante uma inflação em valores recorde e que não dá sinais de abrandamento. Esta hipótese surge também numa altura em que o BCE mostra um atraso significativo em relação a algumas homólogas ocidentais (Reserva Federal, Banco do Canadá, Banco de Inglaterra), que anunciaram já várias subidas de juros.

Os dados confirmados pelo Eurostat esta terça-feira apontam para 8,6% de inflação em junho, uma nova subida em relação aos então máximos de maio, com 8,1%.

A análise da Pantheon Macro destaca o ligeiro recuo da inflação subjacente, que desceu 0,1 pontos percentuais (p.p.) para 3,7%, mas argumenta que esta se deve em grande parte a uma queda na inflação dos serviços causada por um desconto temporário nos transportes ferroviários alemães que expira no quarto trimestre. Como tal, a expectativa é que este subindicador recupere no final do ano, embora uma medida de igual natureza em Espanha possa limitar o seu ressurgimento no último trimestre.

Perante este cenário, que se traduz também numa fraqueza da moeda única nos mercados internacionais, sobretudo contra o dólar norte-americano, os analistas da Pantheon decidiram rever em alta a sua projeção para a reunião de política monetária desta quarta-feira.

Pelo contrário, o banco neerlandês ING mantém na expectativa uma subida de 25 p.b., embora reconheça que tal poderá desapontar o mercado e reforçar a queda do euro face ao dólar, podendo a moeda europeia voltar a testar a paridade. Ainda assim, os hawks do Conselho do BCE podem forçar 50 p.b. já em julho, especialmente considerando que as atas de junho mostraram vários membros prontos para avançar com subidas já no mês passado.

A possibilidade de uma recessão pesará na decisão, especialmente dado o possível corte do fornecimento de gás russo à Alemanha, o motor da economia europeia e altamente dependente daquele bem, já a partir de quinta-feira.

O outro grande destaque vai para a ferramenta antifragmentação, com os investidores a esperarem fortes sinais de que a autoridade monetária não deixará a zona euro cair numa nova crise das dívidas soberanas. A agitação política em Itália agravou imediatamente o spread da dívida daquele país face à alemã, voltando a soar os alarmes quanto a problemas dos países periféricos e mais endividados em lidar com a subida dos custos de financiamento.

O ING antecipa assim que “o BCE apresente algumas diretrizes desta ferramenta, ligando a sua condicionalidade às reformas incluídas no Next Generation EU e apresente uma vaga definição do que constitui uma fragmentação, como no Programa de Mercados de Títulos de Dívida (SMP)”.