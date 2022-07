Onze anos depois, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou finalmente a subida das taxas de juro, com um aumento de meio ponto percentual que ficou acima daquele que se esperava na sequência da anterior reunião do conselho do BCE.

Os especialistas ouvidos pelo Jornal Económico explicam este aumento com a necessidade de se chegar a um consenso, no seio do conselho, que viabilizasse a criação de um mecanismo que visa proteger os países mais vulneráveis da zona euro face à turbulência dos mercados, colocando como condição que aqueles mantenham finanças equilibradas.

