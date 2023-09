Subsídio para cuidadores informais chega a pouco mais de 30% dos 16 mil com estatuto

No dia 06 de setembro completaram-se quatro anos da aprovação na Assembleia da República do Estatuto do Cuidador Informal (ECI) e, segundo dados enviados à Lusa pelo Instituto de Segurança Social (ISS), há “quase 16 mil pessoas” abrangidas pelo regulamento, contabilizadas até ao início do mês de agosto.

11 Setembro 2023, 16h16