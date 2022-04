Suécia e Finlândia vão avançar com candidatura de adesão à NATO

A Suécia e a Finlândia concordaram esta terça-feira em enviar pedidos, simultaneamente, de adesão à NATO. Está previsto que as candidaturas cheguem ao conselho de segurança da organização durante maio, avança o “The Guardian”.

O diário finlandês “Iltalehti” disse na segunda-feira que Estocolmo “sugeriu que os dois países indicassem a sua vontade de aderir” no mesmo dia, e que Helsínquia concordou “desde que o governo sueco tenha tomado a sua decisão”.

Por sua vez, o jornal sueco “Expressen” citou fontes do governo que confirmam as intenções. Os primeiros-ministros dos dois países disseram, este mês, que estavam a ponderar aderir, argumentando que a invasão da Ucrânia pela Rússia mudou “todo o cenário de segurança” da Europa e “moldou dramaticamente a mentalidade” na região nórdica.

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, disse que o seu país, que partilha uma fronteira de 1.300 quilómetros com a Rússia, decidiria se avançaria com a candidataria à aliança “muito rápido, em semanas, não meses”, apesar do risco de enfurecer Moscovo.

A homóloga sueca, Magdalena Andersson, disse que a Suécia tem de estar “preparada para todo o tipo de ações da Rússia” e que “tudo mudou” quando Moscovo atacou a Ucrânia. A Rússia alertou repetidamente os dois países contra a medida.

O Kremlin disse que seria forçado a “restaurar o equilíbrio militar” fortalecendo as suas defesas no Báltico, inclusive com a preparação de armas nucleares, se os dois países decidissem abandonar décadas de não alinhamento militar ao ingressarem na NATO.

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Ann Linde, disse na semana passada que uma ampla revisão da política de segurança seria concluída até 13 de maio, em vez de 31 de maio, conforme planeado originalmente, acrescentando que com a análise da Finlândia já publicada “agora há muita pressão”.

Segundo as sondagens finlandesas, 68% da população é a favor de ingressar na aliança, percentagem que duplicou após a invasão russa à Ucrânia, com apenas 12% contra. Já as sondagens na Suécia sugerem que uma pequena maioria dos cidadãos também apoia a adesão.