A primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, admitiu esta segunda-feira, que o país não tem intenções de partilhar as conclusões da investigação sobre as explosões dos gasodutos Nord Stream com as autoridades russas.

“Na Suécia, as nossas investigações preliminares são confidenciais, e isso, é claro, que também se aplica neste caso”, disse Magdalena Andersson, citada pela “Reuters”, quando comentava a investigação.

No entanto, Andersson afirmou que a Suécia não tem poder para impedir que os navios russos visitem os locais das explosões agora que a investigação da cena do crime foi concluída.

As autoridades suecas e dinamarquesas têm investigado quatro fugas nos Nord Stream, que ligam a Rússia e a Alemanha através do Mar Báltico, tendo esta situação ocorrido no mês passado e marcado uma escalada no conflito entre a Rússia e Ucrânia.

A investigação da cena do crime sueca dos gasodutos Nord Stream 1 e 2 da Rússia para a Europa encontrou evidências de explosões e, como tal, as autoridades suspeitam de sabotagem.

Na semana passada, o primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin enviou uma carta ao governo sueco onde exige que as autoridades russas e a Gazprom pudessem envolver-se na investigação, algo que a Suécia negou.

Sobre os sistemas internacionais de transporte de gás que passam pelo fundo do Mar Báltico, Putin frisou, esta segunda-feira, que “todos conhecemos bem o beneficiário final deste crime”.

A Europa, que anteriormente dependia da Rússia para cerca de 40% do seu gás, enfrenta uma crise energética após a invasão da Ucrânia por Moscovo, que cortou drasticamente a distribuição do combustível.