O acordo de venda do Greenwoods Ecoresorts a um fundo de investimento imobiliário de origem sueca foi assinado com o Novobanco no final de 2020, mas entretanto o promitente comprador tardou em avançar para a escritura de compra.

No entanto, quando o banco já pensava que a aquisição não se ia concretizar, o fundo avançou com a compra do primeiro lote do terreno e assinou o Sale and Purchase Agreement (SPA) para os dois outros lotes. Está previsto que a escritura seja assinada até ao Verão, apurou o Jornal Económico.

