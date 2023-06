Programa decorre até 31 de agosto e é composto por atividades e dinâmicas que visam acrescentar valor na informação prestada aos candidatos.

28 Junho 2023, 12h40

A Randstad Portugal anuncia o arranque do Randstad Summer Season. O programa contempla várias iniciativas ao longo do verão, com o intuito de criar envolvimento e fornecer dicas, sugestões e informações úteis para quem procura emprego.

A iniciativa conta com vários workshops online. A saber: Presença Digital e Plano de Carreira, no dia 12 de julho, Viver e Trabalhar em Portugal, a 26, e Procura Ativa de Emprego, a 9 de agosto.

O podcast da marca, #everydayhero mantém a periodicidade quinzenal, abordando temas leves como O que o teu acessório de praia diz de ti como profissional ou Livros para potenciar a carreira.

Este ano, o programa traz uma novidade. Com o mote: Este verão faz bingo, a Randstad criou um cartão, com várias atividades para preencher, que incluem atualizar o currículo, a inscrição num workshop, a subscrição do podcast #everydayhero. Para quem completar o cartão, a Randstad terá um prémio surpresa.

“É para nós muito importante a criação de atividades e dinâmicas que possam estimular o potencial dos candidatos. A nossa estratégia centra-se na criação de valor para as pessoas e empresas, por isso, mais do que encontrar um emprego, é importante que consigamos encontrar o emprego certo. Isto significa que as pessoas, que são o nosso grande foco, deverão estar informadas e preparadas para explorar o seu potencial”, explica Isabel Roseiro, diretora de marketing da Randstad Portugal.