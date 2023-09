O chefe do governo britânico encontrou-se com o primeiro-ministro chinês Li Qiang à margem da cimeira do G20 em Nova Deli, na ìndia, e manifestou a sua “profunda preocupação com a interferência chinesa na democracia parlamentar britânica”, na sequência da revelação de que um jovem que trabalhava no parlamento de Westminster tinha sido detido por espionagem em março.

10 Setembro 2023, 10h18

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, manifestou hoje ao seu homólogo chinês a “profunda preocupação” pela “interferência chinesa na democracia parlamentar britânica”, após a revelação de uma detenção por espionagem, disse um porta-voz de Downing Street.

Segundo o The Sunday Times, as autoridades britânicas detiveram, em março, dois funcionários do parlamento, acusados de violar a Lei dos Segredos Oficiais por alegadamente espiarem para a China.

Um destes antigos funcionários do parlamento tinha ligações estreitas com vários deputados de topo do Partido Conservador. O alegado espião foi detido a 13 de março, juntamente com outro homem, indicou o jornal.

O principal suspeito é um jovem com cerca de 20 anos que terá tido contactos com o ministro da Segurança, Tom Tugendhat, e com a presidente da Comissão dos Assuntos Externos, Alicia Kearns, entre outros, segundo a Sky News.

Fontes do parlamento britânico disseram ao jornal que se trata de “uma grande escalada” por parte da China e que “nunca antes” se tinha visto um caso destes.

O jovem foi detido em Edimburgo, informação que foi confirmada pela Scotland Yard, a polícia da capital britânica. O outro suspeito foi detido no condado inglês de Oxfordshire.

Ainda à margem da cimeira do G20, o ministro da Justiça britânico, Alex Chalk, afirmou que a questão da China é um desafio que “define uma época”.

O grupo de pressão da Aliança Interparlamentar para a China afirmou estar “chocado com os relatos de infiltração no parlamento britânico por alguém que alegadamente atua em nome da China”.