Supremo Tribunal dos EUA recusa pedido de Trump para intervir em disputa sobre documentos apreendidos em Mar-a-Lago

O Supremo Tribunal rejeitou esta quinta-feira um pedido de emergência do ex-presidente Donald Trump para intervir na disputa sobre documentos confidenciais apreendidos no passado mês de agosto na sua propriedade em Mar-a-Lago. A decisão implica agora que a investigação ao ex-presidente seja feita sem interrupções.

Donald Trump tinha pedido aos juízes para reverter a interpelação do tribunal federal e assim permitir que um revisor independente analisasse cerca de 100 documentos confidenciais. Caso o Supremo Tribunal aceitasse, a medida poderia permitir à equipa legal do ex-presidente rever previamente os documentos e argumentar que o acesso aos mesmos deveria estar barrado aos procuradores.

Contudo, a recente decisão do Supremo Tribunal implica que os documentos irão permanecer fora do alcance do revisor independente nos próximos tempos.

Considerando os documentos confidenciais “extraordinariamente sensíveis”, o Departamento de Justiça pediu ao Supremo Tribunal que ficasse de fora da disputa enquanto os desafios legais se desencadeassem.

Em questão estão duas ordens que a juíza distrital dos EUA, Aileen Cannon, emitiu em setembro. Cannon, que foi apontada por Trump quando ainda se encontrava no poder, autorizou um revisor independente a rever materiais apreendidos, inclusive documentos classificados. Anteriormente, Cannon tinha proibido temporariamente o Departamento de Justiça de usar um subconjunto de documentos como parte da investigação criminal.

No entanto, um painel de juízes do 11º Tribunal de Apelação dos EUA, a pedido do Departamento de Justiça, concordou em congelar partes dessas ordens enquanto a disputa legal se desenrolava.

Donald Trump, por seu turno, argumentou que tinha o direito, como ex-presidente, de possuir certos documentos do governo, inclusive até documentos que podem conter segredos sensíveis relativos ao país.

“O Décimo Primeiro Circuito não tinha jurisdição para revisar, muito menos manter, uma ordem interlocutória do Tribunal Distrital que previa que o Mestre Especial revise materiais apreendidos na casa do presidente Trump”, disse Trump ao Supremo Tribunal na semana passada.