A agência de comunicação Jervis Pereira anuncia Susana Freitas para diretora geral, sucedendo no cargo a Rosário Louro, a fundadora que passa a CEO, assumindo uma posição mais estratégica, “focada no futuro da empresa e dos próprios clientes”.

Licenciada em Comunicação Social, pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), Susana Freitas tem experiência no sector da comunicação, tendo trabalhado em empresas como a Baviera, do Grupo Salvador Caetano, C&C – Consultores de Comunicação e mais recentemente, YoungNetwork Group, onde era até à data head of digital & PR da Taylor, bem com a coordenadora da Young Porto.

“Estou pronta para este desafio e agradeço a confiança que a Rosário coloca em mim, no sentido de gerir o futuro da empresa. Acredito que em conjunto com a equipa, faremos a Jervis Pereira crescer, mantendo a qualidade de serviços que a caracterizam”, comenta.

Para Rosário Louro, a contratação de um diretor geral “foi um processo longo, criterioso e amadurecido”, mas permitiu “encontrar alguém com o perfil” que era preciso.

A Jervis Pereira iniciou atividade em 1989, oferecendo serviços de consultoria económica e de gestão aos sectores do turismo e da agroindústria. Em 1997 alargou a atividade à consultoria em marketing e comunicação, que passou a ser o seu core business a partir de 2004.