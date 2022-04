Suspender compras de petróleo da Rússia? Europa está num dilema

De acordo com o Instituto ifo, a Europa está em um dilema sobre suspender ou não as importações de petróleo da Rússia. “Por um lado, esperar por uma decisão daria à UE mais tempo para se preparar melhor, organizando fontes alternativas de energia, reduzindo a procura e também otimizando a logística dos fluxos de energia dentro da UE e entre países”, diz a analista do instituto alemão Ifo, Karen Pittel.

“Por outro lado, um embargo de petróleo também não deve ser adiado para sempre, pois mais tempo permitiria que a Rússia encontrasse outros compradores e continuasse a obter receita da UE”. Um adiamento também reduziria os incentivos nos países da UE para se prepararem para um corte no fornecimento de energia russo.

“Assumimos que uma redução na oferta de petróleo russo pode ser compensada por outras fontes. Mas fazer isso para carvão e petróleo ao mesmo tempo, enquanto a escassez de gás russo aumenta, é um desafio”, diz Pittel, diretora do Ifo Center for Energy, Climate, and Resources.

A UE já tinha decidido impôr um embargo de carvão para o Verão por causa do ataque da Rússia à Ucrânia. No entanto, um embargo de petróleo ou gás pode atingir a Rússia com muito mais força do que o embargo de carvão.

Pittel diz que o impacto nos preços do carvão e do petróleo depende se o embargo leva a uma redução na oferta global. Se a Rússia conseguir vender seu petróleo e carvão a outros países com relativa rapidez, o choque para os mercados será muito menor, explica. No entanto, isso também amorteceria o impacto na Rússia, pelo menos até certo ponto.

“Em princípio, os altos preços da energia são importantes na situação atual, porque sinalizam que as famílias e empresas que devem consumir menos energia”, diz Pittel. “Mas as famílias de baixos salários precisam de assistência para lidar com um aumento especialmente forte nos custos da energia”.

O Ifo diz que o governo deve ajudar aqueles que não se podem ajudar a si mesmos – por exemplo, fazendo pagamentos a famílias pobres. Para as empresas, o fácil acesso a empréstimos pode ajudar a aliviar a carga, criando incentivos para recorrer ao mínimo de ajuda pública possível.

A redução do horário de trabalho também pode ajudar a colmatar as perturbações no mercado de trabalho, diz o Ifo.