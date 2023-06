João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças, justifica a suspensão da série E dos Certificados de Aforro com a necessidade de haver um alinhamento com o mercado e de reduzir a fatura com os juros da dívida pública suportada pelo Estado e, indiretamente, pelas famílias.

21 Junho 2023, 11h29

O Governo decidiu suspender a série dos Certificados de Aforro que era mais rentável com uma taxa de 3,5%, lançando uma nova série com uma rentabilidade mais baixa. Uma decisão que foi tomada, segundo o Executivo, para que haja um alinhamento com o mercado, mas também para reduzir a fatura com os juros da dívida pública suportada pelo Estado e, indiretamente, pelas famílias.

A justificação foi dada por João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças, esta quarta-feira, numa audição na comissão de Orçamento e Finanças realizada a pedido do PCP e do Bloco de Esquerda.

Na base da suspensão esteve o facto de ter havido um “fluxo muito mais elevado de subscrições do que estava previsto do ponto de vista orçamental”, além de se ter verificado um “desalinhamento com os preços das fontes alternativas” de financiamento, afirmou. De acordo com o governante, 600 mil aforradores subscreveram a série anterior.

Por outro lado, “entendemos que é fundamental que exista uma perceção de todos os portugueses de que o grande desafio que temos neste momento é o de reduzir a fatura com os juros”, disse o secretário de Estado, notando que as “famílias estão a suportar mais juros diretamente, mas também indiretamente por via do Estado”. As “remunerações são pagas pelos impostos dos portugueses”, frisou.

“Temos nove países na Europa que pagam mais juros do que nós, porque, embora Portugal seja número três na dívida pública, os mercados olham para o desempenho. Como a trajetória é de redução, é isso que nos faz pagar menos juros”, explicou João Nuno Mendes.

Nesse sentido, o país “não pode ter uma taxa de juro para os Certificados que não seja sustentável”, reforçou, e a “referência deve ser o mercado”. O secretário de Estado referiu ainda que está a ser feito um trabalho para que o processo de subscrição destes produtos seja mais digital, o que vai permitir baixar os custos de distribuição.

No início deste mês, o secretário de Estado negou quaisquer pressões por parte da banca, garantido que houve “zero de cedência” ao sector financeiro no fim da série E dos Certificados de Aforro. Isto numa altura em que se tem registado uma saída do dinheiro dos depósitos para os produtos de poupança do Estado.