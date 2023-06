O Grupo Tagar adquiriu à Atena Equity Partners a Cariano, uma empresa de gruas que é referência na montagem e manutenção de torres eólicas em Portugal.

21 Junho 2023, 21h38

A Pragma, assessorou o Grupo Tagar na compra da Cariano à Atena Equity Partners.

“Esta operação surge, após um processo de revitalização conduzido com sucesso pela Atena Equity Partners, que conseguiu fazer o turn around em tempo recorde e proceder a uma venda com sucesso, sendo certo, porém, que os valores do negócio permanecem confidenciais” lê-se no comunicado.

Depois da divulgação da transação ao mercado, são agora conhecidos os assessores jurídicos, sendo que a Atena Equity Partners foi assessorada na operação pela equipa da Garrigues, liderada pelo sócio Vasco Rodrigues e o Grupo Tagar foi assessorado pela equipa da Pragma, liderada por Pedro Ávila, responsável pelas áreas de M&A e Corporate, contando ainda com o contributo de Nuno Morais, sócio da Pragma responsável pela área de Direito da Concorrência, que assegurou todo o processo de articulação e notificação à Autoridade da Concorrência.

Com esta aquisição, o Grupo Tagar, que opera no mercado na disponibilização de camiões, autogruas, plataformas elevatórias, e todo o tipo de equipamento pesado necessário à indústria em geral e à indústria de energia eólica, reforça “a liderança deste mercado e confirma a solidez do negócio com mais de sete empresas e presença em 14 países europeus e também no continente africano e na América Latina”.