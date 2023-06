Em 2022, viajaram para a Tailândia 16 mil portugueses, contra os 52 mil registados em 2019. “A meta para este ano são 40 mil portugueses e 52 mil em 2024”, diz ao JE Rosário Louro, representante nacional da Autoridade do Turismo da Tailândia.

18 Junho 2023, 14h00

A Autoridade de Turismo da Tailândia (TAT) está a reforçar a campanha “Visit Thailand Year: Amazing New Chapters” com o objetivo de alcançar a meta dos 25 milhões de turistas internacionais em 2023. A campanha, que está no seu segundo ano, tem como propósito garantir receitas turísticas superiores a 2,38 mil milhões de Baht (cerca de 66 mil milhões de euros) em 2023, o que representa uma recuperação de 80% das receitas obtidas em 2019. Para os mercados de longa distância, como é o nosso caso, a Tailândia vai promover-se como um “Destino para todo o ano”, de forma a satisfazer a procura dos visitantes, independentemente da época do ano. Paralelamente, e concretamente no mercado português, vai apostar em segmentos de mercado como luas de mel, saúde e bem-estar, golfe e gastronomia.

Em entrevista ao JE, Rosário Louro, representante em Portugal da Autoridade do Turismo da Tailândia, diz que a relação atual entre Portugal e a Tailândia em termos de turismo é “excelente”. “Além de termos uma forte ligação histórica e cultural entre Portugal e a Tailândia, dado que Portugal foi o primeiro país ocidental com quem a Tailândia estabeleceu relações diplomáticas e comerciais há mais de 500 anos, a Tailândia é também um dos maiores destinos turísticos de longo curso para o mercado português. Quando as fronteiras tailandesas reabriram depois da pandemia, o mercado português reagiu lentamente, mas desde janeiro deste ano que já estamos acima dos números de 2019”. Rosário Louro diz que, atualmente, estão a viajar para a Tailândia mais de três mil portugueses por mês. “Prevemos que estes números aumentem substancialmente neste verão, pois a Tailândia é um dos destinos que está em destaque na programação de todos os operadores turísticos portugueses. O único entrave a este crescimento são os elevados preços dos voos que se estão a verificar”. “Em 2022, viajaram 16 mil portugueses contra os 52 mil registados em 2019. A meta para este ano são 40 mil portugueses e 52 mil em 2024”, diz a mesma responsável.

