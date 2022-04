“Tão bonito como Seattle”. Segunda pessoa mais rica do mundo passou a Páscoa em Portugal

Castelos, igrejas e visitas à praia. O segundo homem mais rico do mundo passou o fim-de-semana da Páscoa em Portugal. Foi a namorada do dono da Amazon que publicou várias fotografias do fim-de-semana prolongado no Instagram e confirmou a localização através de uma resposta nos comentários.

Quando questionada sobre se as férias estavam a acontecer em Seattle, Lauren Sanchez disse que era Portugal. “É tão bonito quanto Seattle, mas fica em Portugal”, lê-se nas fotografias do casal.

No entanto, as fotografias não dão para perceber a localização exata dos locais visitados. Lisboa e a Comporta terão sido os locais privilegiados por receber o fundador da maior loja mundial de comércio online.

“Quando o fim-de-semana chega e podemos divertir-nos e descobrir novas águas”, escreveu na publicação com dois dias. Num vídeo publicado nos stories do Instagram (disponíveis durante 24 horas), Sanchez e Bezos visitaram ainda a Sé em Lisboa.

O “Correio da Manhã” adianta ainda que o casal almoçou na companhia de alguns amigos na Comporta, tendo-se deixado fotografar na região de Alcácer do Sal.

Com uma fortuna avaliada em 163 mil milhões de euros, Bezos fixou-se na lista da Forbes atrás de Elon Musk, depois de vários anos a liderar as fortunas mundiais. A fortuna de Bezos é ligeiramente abaixo do PIB português, cerca de 200 mil milhões de euros.