TAP anuncia promoções de verão em voos para a Europa, África e Américas

A TAP lançou uma nova promoção, com preços baixos para toda a sua rede de destinos. A companhia fez saber, através de um comunicado, que vai realizar voos de ida e volta a partir de 59 euros para a Europa, 129 euros para África e 299 euros para as Américas, já com todas as taxas incluídas. A promoção é válida para bilhetes que sejam adquiridos até segunda-feira, dia 16 de maio.

A companhia aérea portuguesa oferece, no verão que se aproxima, mais de 1.230 voos por semana, através da sua rede de destinos, que agrega sete aeroportos em Portugal, 44 na Europa, 20 em África e no Médio Oriente, 10 na América do Norte e 12 na América Central e do Sul.

Todas as informações e condições referentes à promoção estão disponíveis para consulta no site na companhia aérea.